Tennis, a Cincinnati ci sarà anche Djokovic: "Non vedo l'ora"

30 Lug 2026 - 16:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il serbo Novak Djokovic ha annunciato che prenderà parte al torneo Atp 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto prossimi e che vedrà tra i partecipanti, oltre a Jannik Sinner, e probabilmente anche Carlos Alcaraz, reduce dall'infortunio al polso che lo ha tenuto fuori dai tornei per vari mesi. "Sono felice di annunciare che quest'anno tornerò a Cincinnati per la prima volta dal 2023, quando ho giocato una delle migliori finali al meglio dei tre set della mia carriera in un 1000 - afferma Djokovic in un video diffuso dagli organizzatori del torneo in Ohio -. Non vedo l'ora di tornare in campo e giocare di fronte a voi, e vedere fan da tutto il mondo al torneo".

Ultimi video

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

00:43
MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

00:33
MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

01:16
Sioli e Inzoli, che salti

Sioli e Inzoli, che salti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

01:33
MCH CAMILLA MORONI BRONZO EUROPEI BOULDER MCH

Europei arrampicata: Camilla Moroni conquista il bronzo a Barcellona

01:05
DICH DOUALLA RECORD EUROPEO DICH

Doualla da record: "Ho fatto due volte i 100 metri per correre dalla mia famiglia"

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL CACCIA ALLO SCOIATTOLO 28/7 MCH

Altro che baseball: Tigres e Orioles fanno partire la caccia allo scoiattolo!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH BASEBALL FUORICAMPO DELLA MAZZA 28/7 MCH

Baseball americano ai confini della realtà: il fuori campo è della mazza!

13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

L'Italia scrive la storia degli EUG: Salerno capitale europea dello sport universitario

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:53
Atletica: da Jacobs a Tamberi, spedizione azzurra record a Birmingham
16:52
Tennis, a Cincinnati ci sarà anche Djokovic: "Non vedo l'ora"
16:51
Tennis, a Cincinnati presente anche Djokovic: "Non vedo l'ora"
16:50
Volley: Serie A maschile e femminile, no a gare internazionali in inverno
16:06
Bologna, Lepore: "La Unipol Hall sarà il nuovo Madison, tempio del basket"