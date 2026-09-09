Ferrari, Vasseur: "Madrid sfida completamente nuova, ci sarà molto da imparare"

La Formula 1 si prepara ad affrontare una delle novità più attese della stagione 2026. Il Gran Premio di Spagna cambia infatti scenario e approda per la prima volta al Madring, il nuovo circuito realizzato nell'area di IFEMA Madrid, il distretto fieristico della capitale spagnola. Il tracciato misura 5,416 chilometri e presenta 22 curve, alternando tratti realizzati appositamente a sezioni che utilizzano strade normalmente aperte al traffico. Una configurazione che propone caratteristiche molto differenti nell'arco dello stesso giro: lunghi rettilinei, frenate impegnative, sequenze più guidate e curve veloci.
"Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull'opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta. Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles (Leclerc) e Lewis (Hamilton) hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì - la presentazione di Fred Vasseur, team principal Ferrari - Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture".
Sold out per il debutto del Madring
Tutto esaurito per il primo Gran Premio di Formula 1, dall'11 al 13 settembre a Madrid, 45 anni dopo l'ultima gara nella capitale spagnola. Il Madring si prepara ad accogliere fino a 130mila spettatori dal giorno, per un'affluenza complessiva nel fine settimana vicina alle 350mila presenze, informa l'organizzazione. Oltre il 60% del pubblico arriverà dalla Spagna, mentre quasi il 40% dall'estero. Tra i mercati internazionali, spiccano Regno Unito (quasi il 6%), Stati Uniti (circa 5%) e Messico (quasi 4%), seguiti da Francia, Paesi Bassi e Portogallo. La Comunità di Madrid rappresenta oltre il 40% del pubblico complessivo: la sola capitale apporta quasi un terzo delle presenze.