Ferrari, Vasseur: "Madrid sfida completamente nuova, ci sarà molto da imparare"

"Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull'opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta. Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles (Leclerc) e Lewis (Hamilton) hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì - la presentazione di Fred Vasseur, team principal Ferrari - Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture".