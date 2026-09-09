Figc, Malagò: "Caso tesseramento? Sono sereno, i precedenti sono evidenti. Insinuano..."

"Io sono molto, molto tranquillo. Sono sereno. Credo che sarebbe sbagliato adesso raccontare tutta la storia, mi sembra che la conoscano tutti molto bene. Non ho altro da aggiungere". Sono queste le parole del presidente della Figc Giovanni Malagò pronunciate all'uscita dall'assemblea di Lega Serie B a proposito della sua presunta "incandidabilità" alla Federcalcio a causa del mancato tesseramento in federazione. Nella giornata di ieri la Procura generale dello Sport ha respinto la richiesta di archiviazione del caso presentata dalla procura federale: "Non sono preoccupato e soprattutto credo che ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia. Una regia politica dietro questi nuovi attacchi? Diciamo che nel corso degli ultimi mesi - ha chiosato Malagò - si sono tentate strade diverse dalle dinamiche di consenso elettorale che ci sono state".