EuroVolley, Napoli apre gli Europei in Piazza del Plebiscito

Piazza del Plebiscito si prepara a trasformarsi in un'arena di pallavolo per la partita inaugurale dei Campionati Europei maschili 2026. Domani alle 21.05 l'Italia, bicampione del mondo e medaglia d'argento nell'ultima rassegna continentale, affronterà la Svezia nel cuore di Napoli, in un appuntamento senza precedenti per la pallavolo internazionale. La presentazione dell'evento si è svolta questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. A fare gli onori di casa il sindaco Gaetano Manfredi, insieme all'assessore regionale al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale Vincenzo Maraio e al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Presenti anche il capitano azzurro Simone Giannelli e il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, con la conferenza moderata da Iacopo Volpi. "Per la prima volta l'EuroVolley maschile disputerà la partita inaugurale in uno spazio aperto, scegliendo come straordinaria cornice uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città", ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi, ricordando anche il significato dell'appuntamento nell'anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport. "Siamo certi che quella di domani sarà una serata di grande sport, spettacolo e partecipazione collettiva". Il sindaco sarà questa sera in Piazza del Plebiscito per assistere all'allenamento degli azzurri e consegnare alla Nazionale un tradizionale corno portafortuna partenopeo. Per Giuseppe Manfredi, quella di Napoli "sarà qualcosa di unico, un evento destinato a rimanere nella storia della pallavolo italiana e internazionale". Particolarmente significativa sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme a numerose autorità nazionali e territoriali. "Abbiamo voluto osare e portare la grande pallavolo fuori dai luoghi tradizionali, nel cuore di una delle città più belle del mondo", ha aggiunto il presidente federale. Anche Giannelli guarda con entusiasmo all'appuntamento: "La partita inaugurale a Napoli sarà sicuramente qualcosa di unico". Il capitano invita però a non perdere di vista l'aspetto sportivo: "Per arrivare più in fondo possibile e regalare una gioia all'Italia, occorrerà giocare bene a pallavolo". E per descrivere il gruppo azzurro sceglie una frase: "Lottatori che sognano". Il ct De Giorgi sottolinea il valore dell'Europeo giocato in casa: "Ci siamo preparati al meglio in queste settimane per affrontare l'appuntamento clou di questa stagione". Il livello, avverte, sarà molto alto: "Nel ranking mondiale troviamo ben sette squadre europee nelle prime dieci posizioni. Noi vogliamo giocare una buona pallavolo per arrivare fino in fondo". Dopo la sfida con la Svezia, l'Italia si trasferirà al PalaPanini di Modena per affrontare Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Ottavi e quarti di finale saranno disputati al Palavela di Torino il 20, 21 e 23 settembre. Semifinali e finali sono invece in programma all'Unipol Forum di Milano il 25 e 26 settembre. La manifestazione coinvolge 24 nazionali e quattro Paesi ospitanti: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. A completare lo spettacolo a Napoli ci sarà l'esibizione dei Planet Funk, protagonisti prima e durante la partita. Il gruppo, tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo, conferma così il proprio legame con i grandi eventi sportivi. Una trasformazione da 200 operai Dietro la sfida di Piazza del Plebiscito c'è una complessa macchina organizzativa. Dal 17 agosto circa 200 operai hanno lavorato senza sosta per trasformare la piazza in un'arena sportiva e televisiva conforme agli standard internazionali. Le due grandi tribune raggiungono i 16 metri di altezza, mentre una Tribuna Autorità è stata allestita davanti a Palazzo Reale. Per illuminazione e spettacolo sono stati installati circa 500 fari e oltre 200 strumenti per effetti speciali e scenografia. Sono inoltre circa 1.000 i metri quadrati di grafiche stampate e tessuti utilizzati per vestire le strutture. Per la prima volta Piazza del Plebiscito ospiterà un evento sportivo di questa portata, trasformandosi per una sera nel palcoscenico della pallavolo internazionale. Un'immagine destinata a portare Napoli e l'Italia sotto i riflettori dello sport mondiale.