Ferrari, Vasseur è positivo: "Il team è carico, si è preparato al massimo per Montreal" 

FORMULA 1

Tutto è pronto per il GP del Canada e il team principal rassicura tutti: “Partiamo sull’onda dell’entusiasmo per il successo di Charles"

© Getty Images La Formula 1 fa tappa in Canada per il nono gran premio della stagione. In casa Ferrari l’umore è alto sulla scia dell’entusiasmo di Montecarlo. L’obiettivo ora è di confermarsi anche sul circuito di Montreal, dopo l’impresa realizzata da Charles Leclerc, che ha vinto il Gran Premio di Monaco per la prima volta in carriera realizzando il suo sogno e regalando alla Ferrari il secondo successo della stagione.

Il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, è positivo: "Partiamo per il Canada sull'onda dell'entusiasmo per il successo di Charles nella sua gara di casa a Monaco, come abbiamo fatto dopo la vittoria in Carlos in Australia. Tutto il team è carico e si è preparato al massimo per questo appuntamento: il circuito di Montreal è piuttosto diverso da quello del Principato, ci sono ancora delle curve lente ma in genere c'è molta più velocità, meno bisogno di carico aerodinamico e più opportunità di sorpasso", ha dichiarato.

Lo scorso anno, sul circuito Gilles Villeneuve, fu il pilota olandese della Red Bull a trionfare, alle sue spalle Alonso e Hamilton. Il duo Leclerc-Sainz dovette accontentarsi del quarto e quinto posto. Quest’anno Vasseur crede che un buon risultato sia possibile: “Il nostro approccio come squadra non deve cambiare: occorre avvicinarci a questo weekend consapevoli che ci stiamo muovendo nella giusta direzione sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo dell’armonia in squadra che per quanto riguarda le decisioni da prendere in pista". "Il lavoro fatto finora ci ha permesso di ridurre ulteriormente il gap che ci separa da chi è al comando delle due classifiche iridate - ha aggiunto - i valori, specie in qualifica, tra noi, McLaren e Red Bull sono estremamente ravvicinati e sappiamo che ogni piccolo dettaglio può fare la differenza".