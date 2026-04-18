Doriane Pin, test con la Mercedes a Silverstone: "Esperienza incredibile"
La campionessa in carica della F1 Academy ha girato con la Freccia d'Argento (anzi, nera) di cinque anni fadi Stefano Gatti
© AMG Petronas Mercedes F1 Team
Doriane Pin ha compiuto il più recente e forse più significativo passo della sua carriera completando venerdì 17 aprile il suo primo test al volante di una monoposto di Formula Uno a Silverstone. Pilota di sviluppo della Mercedes dal 2024 (e della Peugeot nel WEC), la ventiduenne campionessa in carica della F1 Academy (con Prema Racing) ha guidato la W12 portata in gara nel Mondiale del 2021 da Lewis Hamilton e Valteri Bottas, impressionando per ritmo, feedback e comprensione tecnica. Doriane ha coperto in totale 76 giri del National Circuit Silverstone (non il layout "completo" del Gran Premio d'Inghilterra quindi) per un totale di circa duecento chilometri. Queste le prime parole al termine della promessa francese di Ivry-sur-Seine altermine dell'esperienza:
"Guidare una monoposto da Gran Premio per la prima volta è stato incredibile. Sono molto grata di aver avuto questa opportunità unica che ho cercato di godermi al massimo, cercando al tempo stesso di fare del mio meglio. Non è importante che sia una donna al volante di una monoposto della massima formula, ma è stato bello mostrare a tutti cosa possiamo fare. È stata una giornata estremamente emozionante e sono anche grata di aver potuto condividere questa esperienza con la mia famiglia. La W12 è ovviamente molto diversa dalle altre auto che avevo guidato in precedenza: è tutto diverso, più grande e più potente. Sono felice di essere riuscita a costruire fiducia giro dopo giro e di aver dimostrato di cosa sono capace."
© AMG Petronas Mercedes F1 Team
In preparazione al test Doriane - il cui nickname è "Pocket Rocket" (razzo tascabile) - ha trascorso molto tempo nel simulatore del team, integrandosi strettamente con gli ingegneri e affinando la comprensione delle procedure necessarie per guidare la W12. Così Andrew Shovlin (Trackside Engineering Director del team) ha commentato la performance di Doriane:
"È stato fantastico avere Doriane al volante per un'intera giornata di test. Rappresenta un altro passo importante in quella che si sta rivelando una carriera molto entusiasmante e promettente e la rende anche la prima pilota donna di una Mercedes da Gran Premio. Ha impressionato tutti per preparazione e professionalità e dovrebbe essere davvero orgogliosa di ciò che ha raggiunto. Qualunque sia la serie da cui vieni, è sempre un passo enorme quando si entra nell'abitacolo di una Formula Uno, ma lei si è sentita a casa fin dai primi giri e ha potuto godersi la guida al limite."
Gwen Lagrue (Driver Development Advisor) ha aggiunto:
"È sempre davvero speciale per un giovane pilota guidare una F1 per la primissima volta. Oggi è ancora più unica poiché Doriane è la prima donna a guidare una Mercedes di Formula Uno. Siamo molto orgogliosi di dimostrare alla prossima generazione di piloti donne che guidare una monoposto da Gran Premio è cosa fattibile. Sono sicura che vedremo una donna correre nel Mondiale nei prossimi anni e, come squadra, saremmo incredibilmente orgogliosi se riuscissimo a raggiungere questo obiettivo con qualcuno nel nostro team. Doriane può certamente essere un'ispirazione per chi segue le sue tracce mentre continua la sua carriera e il suo ruolo di Pilota di Sviluppo con il nostro team."
© AMG Petronas Mercedes F1 Team
Doriane diventa l'ultima donna a salire al volante di una moderna Formula Uno, mettendo in evidenza il valore di serie come la F1 Academy, in cui Doriane è diventata campionessa lo scorso anno. Il test sottolinea inoltre l'impegno continuo del team a coltivare talenti e ad aprire percorsi, mostrando al contempo i progressi compiuti nella creazione di opportunità significative per le donne ai massimi livelli del motorsport. La performance sicura di Doriane su un palcoscenico così importante evidenzia ulteriormente l'impatto dell'investimento a lungo termine del team nella sua crescita. Ora continuerà a svolgere i suoi compiti di Pilota di Sviluppo, che includono sviluppo di simulatori, attività aggiuntive in fabbrica e a bordo pista e la partecipazione a diversi Gran Premi.