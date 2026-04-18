Doriane Pin, test con la Mercedes a Silverstone: "Esperienza incredibile"

"Guidare una monoposto da Gran Premio per la prima volta è stato incredibile. Sono molto grata di aver avuto questa opportunità unica che ho cercato di godermi al massimo, cercando al tempo stesso di fare del mio meglio. Non è importante che sia una donna al volante di una monoposto della massima formula, ma è stato bello mostrare a tutti cosa possiamo fare. È stata una giornata estremamente emozionante e sono anche grata di aver potuto condividere questa esperienza con la mia famiglia. La W12 è ovviamente molto diversa dalle altre auto che avevo guidato in precedenza: è tutto diverso, più grande e più potente. Sono felice di essere riuscita a costruire fiducia giro dopo giro e di aver dimostrato di cosa sono capace."