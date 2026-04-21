Paracadute retrocessione, come funziona e quanto vale: tra fascia A e C ballano 15mln
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Pisa e Verona sono ormai spacciate, Lecce e Cremonese (e forse Cagliari) si giocano la salvezza nelle ultime cinque giornate in un duello infuocato e chi avrà la peggio retrocederà in Serie B e incasserà il paracadute retrocessione, un meccanismo finanziario introdotto per aiutare le squadre retrocesse che garantisce un contributo economico con l’obiettivo di attutire il colpo della retrocessione. Ma come funziona e quanto vale?
Secondo il regolamento della Lega Serie A, alle società retrocesse vengono destinati complessivamente 60 milioni di euro, così distribuiti:
alle “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 milioni;
alle “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 milioni;
alle “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 milioni.
Fascia A: si tratta delle società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse).
Fascia B: le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre.
Fascia C: le società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro.
Quindi se il campionato finisse oggi quanto incasserebbe ciascun club dal paracadute in caso di retrocessione?
Cagliari 25 milioni di euro
Cremonese 10 milioni
Lecce 25 milioni
Verona 25 milioni
Pisa 10 milioni