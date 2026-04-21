Paracadute retrocessione, come funziona e quanto vale: tra fascia A e C ballano 15mln

Pisa e Verona sono ormai spacciate, Lecce e Cremonese (e forse Cagliari) si giocano la salvezza nelle ultime cinque giornate in un duello infuocato e chi avrà la peggio retrocederà in Serie B e incasserà il paracadute retrocessione, un meccanismo finanziario introdotto per aiutare le squadre retrocesse che garantisce un contributo economico con l’obiettivo di attutire il colpo della retrocessione. Ma come funziona e quanto vale?