Juve, c'è concorrenza per Kolo Muani: minaccia inglese

21 Apr 2026 - 18:05

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Liverpool è interessato a Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, in prestito al Tottenham dal Psg, tornerà sicuramente alla base ma non resterà in Francia visto che i parigini vogliono venderlo a titolo definitivo (il valore a bilancio è di circa 30 milioni di euro). Piace ancora alla Juventus, dove è stato la scorsa stagione, anche se i bianconeri stanno ragionando su diverse piste in attacco: dal rinnovo di Vlahovic al sogno Lewandowski.

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