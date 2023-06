Ferrari, Vasseur rimanda il rinnovo di Sainz e Leclerc: "Ne parliamo dopo l'estate"

ferrari

Il team principal della Rossa rinvia all'estate ogni discussione sul rinnovo dei piloti che andranno in scadenza nel 2024

Futuro in bilico per Carlos Sainz e Charles Leclerc in casa Ferrari? È ancora presto per lanciare l'allarme nella Rossa, ma Frédéric Vasseur al momento non vorrebbe sentire parlare di rumors sul rinnovo contrattuale dei due piloti che andranno in scadenza alla fine della stagione 2024. Il team principal del team di Maranello, infatti, ha rimandato ogni discussione a dopo l'estate, sottolineando che in Ferrari l'obiettivo è che "i piloti collaborino per sviluppare la macchina".

Intervistato dal Corriere della Sera, il team principal Ferrari è stato chiaro: "Mancano 18 mesi alla scadenza, lo stesso vale per Charles. In questo momento introdurre l'argomento rinnovo sarebbe una distrazione, l'ho detto ai loro manager un paio di settimane fa. Durante l'estate o dopo inizieremo a parlarne".

In casa della Rossa, infatti, l'obiettivo è concentrarsi quanto più possibile sul Mondiale per cercare di trovare una svolta in una stagione non partita col piede giusto e che porta con sé un anno di digiuno di successi. E nel corso dell'intervista Vasseur sottolinea più volte l'intento: "In Canada abbiamo fatto passi in avanti, avevamo chiaro dal primo giorno che cosa non andasse su questa macchina, veloce in qualifica, sul giro singolo, ma difficile da portare in gara. Abbiamo dovuto 'girare la nave', cambiare direzione degli sviluppi. Servono mesi, il percorso è cominciato a marzo in galleria del vento dopo aver scoperto i problemi". Vedi anche Formula 1 Incontro al vertice: Leclerc e Sainz in pista a Fiorano "ispirati" dalla 499P Hypercar

"Se il Mondiale della Ferrari inizia ora? Non è il mio modo di pensare né di gestire un team. Mai pensato neanche per un secondo di mollare- ha spiegato Frédéric Vasseur al Corriere della Sera-. Non era un problema di potenziale, ma di come sfruttarlo. A Montreal giravamo sui ritmi di Verstappen. È chiaro che non basta, i prossimi circuiti ci diranno molto".