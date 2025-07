Cagliari, la seconda maglia è un omaggio "Ai Sardi"

IL KIT

Prodotto da EYE Sport per Cagliari Calcio, la Maglia Gara Away è realizzata in tessuto poliestere Check Mesh, da filato certificato Repreve di origine riciclata, con pannelli in Light Spandex Mesh riciclato su maniche e fianchi. Entrambi i tessuti, leggeri e traspiranti, sono sottoposti a trattamento Wicking, per favorire l’espulsione del sudore e garantire il massimo comfort durante le prestazioni sportive. Nel giromanica, una sequenza di pittogrammi richiama lo stile delle sculture moderniste di Costantino Nivola. Sul fronte troviamo lo stemma del Club, lato cuore, e il logo EYE Sport, sul lato opposto, entrambi realizzati in silicone con peso alleggerito di oltre il 70%. In basso, sul fianco sinistro, tag NFC. Il colletto è in costina con incrocio a laccetto ispirato all’iconica divisa del 69-70. I laccetti sono all’interno di colore rosso e all’esterno di colore blu. Tergisudore personalizzato con le scritte “Cagliari calcio” e “EYE Sport” ripetute. Sul retro, nella parte alta, la scritta “Ovunque tu sarai”. Sul fondo maglia, lungo l’orlo, sono stampate le coordinate del centrocampo dello stadio Unipol Domus. All’interno è applicata l’etichetta che, in caso di maglia utilizzata dai calciatori o da singolo tifoso, certifica l’utilizzatore.