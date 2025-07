Victor Osimhen sbarca al Galatasaray: accoglienza da star per l'ex Napoli

Victor Osimhen è giunto ieri in tarda serata a Istanbul, travolto all'aeroporto dall'entusiasmo dei tifosi del Galatasaray. Oggi le visite mediche e la firma del contratto quadriennale che sancisce il definitivo addio dell'attaccante nigeriano al Napoli. Osimhen ha giocato in prestito nel club turco lo scorso campionato, vincendo il titolo e segnando 37 gol tra campionato e coppe. Ha atteso offerte dalla Premier League, senza però che nessuno pareggiasse l'offerta pari alla clausola di vendita di 75 milioni corrisposta dai turchi. Una cifra che diversi club arabi erano pronti a versare, ma Osimhen alla fine ha preferito rimanere in Europa, convincendo il Galatasaray a pagare l'intera clausola al club azzurro: 40 milioni subito e i 35 restanti che saranno pagati da qui a luglio del 2026. L'attaccante nigeriano firma un contratto di quattro anni per 16 milioni di ingaggio a stagione, con il 10% della rivendita che sarà riconosciuto al Napoli in caso di cessione nei prossimi anni. Presente una clausola anti-Italia valida per i prossimi due anni. "Sono molto emozionato - ha detto Osimhen al momento del suo sbarco a Istanbul -, sono tornato nel posto che amo. Se me lo chiedete, i tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo, basta guardare ora la folla che viene a vedere un giocatore. Dimostra quanto amore hanno per me. E sono pronto a dare tutto per raggiungere il successo con i miei compagni di squadra in questa nuova stagione. La storia continua e sono felice di continuarla con il Galatasaray". Osimhen giunse al Napoli nel 2020 dal Lilla, pagato 70 milioni di euro, e ha portato due anni fa il Napoli a vincere lo scudetto segnando 26 gol e aggiudicandosi la classifica dei cannonieri di serie A. In totale al Napoli in quattro stagioni Osimhen ha segnato 76 gol in 133 partite. Oltre alla gioia dello scudetto, Osimhen è stato un beniamino anche per la sua scelta di tenere la mascherina di protezione del volto indossata dopo un infortunio al volto contro l'Inter a novembre del 2021 e poi tenuta anche dopo la fine dell'incidente. Una scelta che ha aumentato la passione dei tifosi nei suoi confronti con molti bambini che andavano allo stadio con la mascherina. Poi però cominciò la tensione tra il calciatore e il club azzurro a seguito di un video sui social ufficiali del Napoli che sembrava prenderlo in giro su un rigore da lui non segnato, cui seguì uno scontro con il club sulla sua richiesta di rinnovo del contratto con un aumento di ingaggio. Da allora è finito l'amore tra la città e l'attaccante, che ora è un idolo di Istanbul e potrebbe anche ritrovare i suoi ex compagni del Napoli in Champions League.