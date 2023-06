Incontro al vertice: Leclerc e Sainz in pista a Fiorano "ispirati" dalla 499P Hypercar

FORMULA 1

Bagno di folla a Fiorano per i due piloti del Cavallino Rampante a pochi giorni dal weekend dell'ottavo appuntamento del Mondiale

© Twitter La marcia di avvicinamento della Ferrari al Gran Premio d'Austria ha fatto martedì 27 giugno una tappa "comoda" e virtuosa sul circuito casalingo di Fiorano per il secondo "filming day" dell'anno. Carlos Sainz è sceso in pista al mattino, Charles Leclerc al pomeriggio. Allo spagnolo e al monegasco si è alternato - al volante della 499P Hypercar naturalmente! - Alessandro Pierguidi che nel weekend di sabato 10 e 11 giugno insieme ad Antonio Giovinazzi e James Calado ha riportato la Ferrari a Le Mans e alla vittoria nella classica gara di durata francese dopo mezzo secolo esatto. Un'occasione speciale di vedere in pista insieme due "cavallini" di razza così diversi tra loro, colta da un numerosissimo pubblico di fedelissimi delle Rosse. E chissà se la vicinanza con la Hypercar vittoriosa non porti fortuna alla SF-23 e ai suoi piloti in vista dell'ottavo appuntamento del Mondiale, sul circuito che - un anno fa - ha visto Leclerc conquistare la più "recente" affemazione in un Gran Premio del Mondiale.

Con le più consistenti novità portate all'inizio del mese a Barcellona e confermate a metà giugno a Montreal, la giornata "cinematografica" è servita a mettere in pista aggiornamenti di dettaglio per il weekend tra le montagne austriache che - dal punto di vista meteo - si presenta all'insegna della variabilità, con possibilità di rovesci nelle giornate di venerdì e sabato che - lo ricordiamo - prevedono le qualifiche del GP full distance (venerdì) e un sabato interamente dedicato al format Sprint Race (Shootout e Race), come già avvenuto a Baku e come poi avverrà in altre quattro occasioni, la prima nel weekend del GP del Belgio di fine luglio che precede la pausa estiva di quattro settimane.

Tempo stabile, basso rischio di precipitazioni e temperature fresche poi per la giornata-clou di un fine settimana nel quale Ferrari, Mercedes e Aston Martin provano per l'ennesima volta ad interrompere una supremazia Red Bull che dura ormai dall'ultimo appuntamento della scorsa stagione. Per la Ferrari poi la sfida al "nemico" si allargherà nel successivo GP d'Inghilterra a Silverstone, seconda gara di casa per RB ma anche suolo amico delle Frecce Nere e del team-sorpresa del 2023 con Fernando Alonso.