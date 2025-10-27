Ferrari, punto su punto da qui alla fine nella sfida con Mercedes e Red Bull

In Messico la cosiddetta "esecuzione" da parte della Ferrari è stata per una volta efficace, anche se le con le gomitate al via tra Leclerc e Hamilton si è sfiorato un clamoroso autogol. Ne ha fatto ancora una volta le spese "paperino" Hamilton che manda giù il boccone amaro e prova subito a voltare pagina puntando forte sul "suo" Brasile e la pista - quella di San Paolo - che nell'ormai lontanissimo 2008 gli ha regalato il primo titolo iridato: in modo rocambolesco e proprio ai danni della Ferrari e in particolare di Felipe Massa che non l'ha ancora mandata giù e periodicamente minaccia azioni legali per riavere quel titolo...