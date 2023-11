Ferrari, niente rinnovo per Leclerc: le uniche novità per Las Vegas sono le tute celebrative

Il post pubblicato dal Cavallino Rampante sui social aveva fatto pensare a un prolungamento del contratto per il monegasco, tuttavia la scuderia di Maranello ha annunciato il nuovo look per l'appuntamento americano.

© puma 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc pronto a rinnovare con la Ferrari? No, almeno per il momento. Il post pubblicato dal Cavallino Rampante sui propri social aveva scatenato esperti e tifosi che avevano prospettato un prolungamento del contratto per il pilota monegasco, tuttavia la scuderia di Maranello ha smentito tutti presentando le tute celebrative per il ritorno in calendario del Gran Premio di Las Vegas, in programma dal 17 al 19 novembre.

Un po' di delusione per chi si aspettava di vedere il giovane pilota della Rossa allungare il proprio rapporto in scadenza alla fine del 2024, ma in parte sopita dal curioso look che verrà presentato in occasione dell'appuntamento americano.

Come i pallini pubblicati qualche ora fa dalla Ferrari che hanno mandato fuori strada la maggior parte dei supporters, le tute presenteranno come colori il rosso e il bianco con un cerchio disegnato sulla schiena all'interno del quale spiccano i numeri di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Niente riferimenti alla bandiera del Principato di Monaco che rischia di allontanarsi da Maranello con il passare del tempo e con l'assenza di un progetto che possa riportare in terra emiliano il titolo iridato.

In attesa di scoprire quali saranno le scelte dell'asso di Montecarlo è necessario far i conti con lo sciopero che potrebbe coinvolgere il settore alberghiero in occasione del G.P. a causa del malcontento da parte dei lavoratori dell'area, costretti a far i conti con i lavori di riassetto e le numerose chiusure stradali necessarie per preparare la pista. Fra le aree coinvolte spicca il viale principale della città dove sono raggruppati i piu' grandi hotel-casino', tra cui il, il, l', ile il

Il sindacato Culinary Workers Union, che rappresenta 35.000 lavoratori del Sin City, proverà a sfruttare il Gran Premio come uno degli argomenti di negoziazione sostenendo come i suoi lavoratori meritino, come il resto della citta', di beneficiare del denaro generato dall'evento. Oltre allo sciopero, il sindacato, come ha fatto sapere sui propri canali social, ha anche annunciato che organizzera' decine di picchetti attorno alla celebre 'strip' per cercare di bloccare alcuni punti di accesso.

