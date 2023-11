Ferrari: Leclerc, rinnovo in vista? Imminente il prolungamento del contratto oltre il 2024

© Getty Images

Il Gran Premio del Brasile ha riservato ben poche soddisfazioni alla Ferrari ma l'intervallo tra la deludente prova di San Paolo e la novità Las Vegas del prossimo 19 novembre potrebbe essere allietato - per i tifosi del Cavallino Rampante - dall'imminente rinnovo dell'accordo tra Charles Leclerc e la Scuderia al di là dell'attuale scadenza alla fine della prossima stagione. Un rinnovo peraltro largamente anticipato. Lo lascia intendere un po' cripticamente la Ferrari stessa sui suoi canali social. Per il monegasco, alla guida delle Rosse dal 2019 (dopo la stagione d'esordio con la Sauber Alfa Romeo) e vincitore di tre GP (due quattro anni fa, tre l'anno scorso) si tratterebbe di una bella iniezione di fiducia (e di altrettanta fiducia nella Ferrari stessa) in vista degli ultimi due GP del Mondiale (Las Vegas appunto e Abu Dhabi) dopo lo smacco brasiliano ma soprattutto in vista della sfida "futuribile" all'attuale strapotere di Max Verstappen e della Red Bull. E chissà che il prolungamento dell'attuale accordo non riguardi anche Carlos Sainz (sesto al traguardo domenica scorsa a Interlagos), lui pure contrattualizzato fino al termine della prossima stagione. Per lo spagnolo nei scorsi si erano sparse voci di una trattativa con Audi... o sarebbe forse meglio dire Porsche.