Ferrari, niente appello sulla penalità a Vettel: ma il caso non è chiuso

13/06/2019

La Ferrari non farà appello per i 5 secondi di penalità inflitti a Sebastian Vettel nel GP del Canada. A Maranello hanno deciso di non fare ricorso, raccogliendo però tutte le informazioni utili a dimostrare la tesi della Rossa, telemetria compresa. Se venissero portati all'attenzione nuovi e rilevanti elementi , infatti, la Ferrari potrebbe puntare a una revisione del caso . In questa situazione, il termine ultimo per appellarsi sarebbe di 14 giorni dall'ordine d'arrivo .

A Maranello hanno valutato attentamente la situazione, passando al setaccio tutte le regole e le opzioni possibili. Poi hanno scelto di seguire la strada più prudente. Con pochissime possibilità di vittoria in base all'articolo 17 paragrafo 1 comma 2a del regolamento sportivo della F.1 (inappellabilità contro e penalità in termini di tempo stabiliti dal collegio dei commissari), la Rossa ha scartato la strada del ricorso immediato sui 5" inflitti a Seb, puntando tutto sull'articolo 14.1.1. La norma stabilisce che in presenza di elementi nuovi e rilevanti, non disponibili al momento della decisione dei commissari, questi possono essere portati in giudizio per una revisione del caso. Elementi che la Ferrari potrebbe ricavare probabilmente dai dati della telemetria e poi presentare entro 14 giorni dall'ordine d'arrivo.