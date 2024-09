Ferrari: Leclerc tampona un'altra macchina a Montecarlo, nessun danno

Piccolo contrattempo per Charles Leclerc, che è stato protagonista di un piccolo incidente con la sua Ferrari Purosangue sulle strade di Montecarlo, dove si sta godendo qualche giorno di meritato riposo nella sua Montecarlo. Il pilota del Cavallino Rampante, fresco vincitore del Gran Premio di Monza, ha tamponato la macchina che lo precedeva in uno delle curve più famose al mondo. Un contatto davvero lieve tanto che sia pilota che auto non hanno riportato alcun danno. Il video di pochi secondi è diventato virale sui social.