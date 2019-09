Ferrari, Leclerc si sveglia in edicola: "Non è stato un sogno"

"Ma allora quello di ieri non è stato un sogno!" scrive Charles Leclerc mentre riprende col telefonino un'edicola che mostra i quotidiani italiani con i relativi titoloni sulla vittoria di ieri a Monza. Un dolce risveglio per il pilota della Ferrari che su Instagram posta una storia del day after ma anche i complimenti di Del Piero, ieri presente in circuito insieme a tanti altri vip.