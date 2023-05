Ferrari, Leclerc: "Non sono soddisfatto. Gara? Servirà più fortuna degli ultimi anni..."

FERRARI

Il monegasco dopo il terzo posto in qualifica: "Weekend complicato, ma magari se dovesse piovere..."

Nonostante una grande performance Charles Leclerc non nasconde la sua amarezza per il terzo tempo nelle qualifiche del GP di Monaco: "Non sono soddisfatto, ma d'altro canto dobbiamo guardare quella che è la situazione attuale della macchina - le parole del pilota Ferrari -. È stato weekend complicato, ho faticato tanto sugli avvallamenti. In qualifica ci siamo un po' ripresi, mi sono sentito più a mio agio e tutto sommato contento, ma fare la pole sarebbe stato meglio. Qui tutto possibile? Sì, ma servirà più fortuna rispetto agli altri anni. Non so come siano le previsioni, forse se piove potrebbe cambiare qualcosa. Io sicuramente darò tutto e vedremo quale sarà il risultato".

SAINZ: "TROPPO TRAFFICO"

Giornata complicata per Carlos Sainz, che ha chiuso col 5° tempo e ha spiegato così cosa non ha funzionato: "Stavo andando bene, il primo run del Q3 è stato molto buono, nel secondo invece ho trovato davanti Verstappen. Poi nel giro di preparazione Tsunoda e poi Alonso. Abbiamo trovato troppe macchine davanti nella preparazione del giro, sicuramente c'è qualcosa da rivedere in questo".

VASSEUR: "COSA SPERARE PER LA GARA? CHE ALONSO DIA TUTTO IN CURVA 1...."

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato così la sessione di qualifiche: "Siamo a due decimi dalla pole, non è un brutto risultato in termine di prestazione, ma ci aspettavamo di più dalla posizione - le sue parole a Sky Sport -. La situazione è questa, ci è mancato qualcosa. Ora dobbiamo mettere insieme tutti i dettagli, perché ci è mancata un po' l'ottimizzazione nelle Libere 3. Comunque sono più che contento della performance globale, anche se sappiamo che ci sono aree in cui dobbiamo migliorare. Avere entrambe le vetture nella top 5 è molto bello. Cosa sperare? Che Fernando dia tutto e tenti l'impossibile in Curva 1... A parte gli scherzi sappiamo che è impossibile sorpassare, con due macchine davanti però si può giocare un po' sulla strategia. Charles? Oggi ha fatto il suo lavoro, c'è molta pressione su di lui qui, ma un decimo può fare la differenza. L'impeding? Non è semplice in quel punto valutare la traiettoria, nel tunnel poi è tutto buio... Non è chiaro qual è effettivamente la traiettoria di gara".

NORRIS SULL'IMPEDING: "DOVRESTI ACCORGERTENE..."

Lando Norris ha parlato dell'impeding ai suoi danni da parte di Charles, finito sotto investigazione al termine delle qualifiche: "Se ci sarà una penalità per Charles? Direi di sì, mi aspetto che ci sia. C’è il team che dovrebbe pensare a queste cose, ma anche tu in macchina dovresti accorgetene".