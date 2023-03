F1 Arabia Saudita, Leclerc: "Buon feeling e buon passo gara"

GP ARABIA SAUDITA

Soddisfatto anche Sainz: "Siamo più vicini agli altri rispetto al Bahrain"

© Getty Images Charles Leclerc guarda con fiducia al weekend dell'Arabia Saudita dopo le prime due sessioni di prove libere: "Non penso che sia andata troppo male oggi - le parole del pilota Ferrari a Sky -. Il feeling è stato piuttosto buono, anche se è difficile interpretare le prestazioni, perché tutti hanno fatto cose diverse in termini di assetto del motore. Il passo è più buono rispetto al Bahrain e questo è positivo. Problemi al motore? No, nulla è andato storto, avevo delle sensazioni strane quando cambiavo marcia e volevo solo assicurarmi che tutto andasse bene, era così".

Soddisfazione anche nelle parole di Carlos Sainz: "Mi sento più vicino alla vetta rispetto al Bahrain. La posizione di oggi, al termine delle libere, non riflette il nostro passo. Nei long run siamo andati meglio. Le Red Bull sono le chiare favorite, poi ci siamo noi con Aston e Mercedes. Vedremo se basterà per salire sul podio. Traffico in qualifica? Sì, sarà un problema".