Ferrari, Leclerc: "Mi sono preparato al massimo, ho grande fiducia"

IL MONEGASCO

Charles Leclerc è pronto per la nuova stagione di Formula 1, la sua seconda da pilota Ferrari: "L'approccio è un po' diverso rispetto a 12 mesi fa - ha detto il monegasco durante la presentazione della nuova SF1000 - Ora conosco la squadra e la vettura, anche se sarà diversa rispetto a quella dell'anno scorso per tutto il lavoro che è stato fatto. Ho fiducia, sarà una bella sfida e non vedo l'ora di partire. Mi sono preparato al massimo, soprattutto fisicamente, lavorando tanto in montagna. Proverò a fare del mio meglio. Sono stato vicino alla squadra per provare a realizzare la miglior macchina possibile. Da parte mia cercherò di essere più sereno e di migliorare imparando dagli errori del 2019".

Come Vettel, anche Leclerc si è lasciato andare a un momento di leggerezza, parlando in italiano della sua passione per il cibo del nostro paese: "Mi piacciono tanto i tortellini, ma ora devo rinunciarci un po’ per perdere qualche chilo in vista della stagione...".