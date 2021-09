Ferrari, Leclerc: "GP di Monza imparagonabile, che calore"

FERRARI

Il monegasco: "Sainz è un mio amico e un mio rivale"

di

SIMONE REDAELLI

"Il GP di Monza è imparagonabile agli altri, qui c'è un'atmosfera speciale per tutto il weekend", così Charles Leclerc all'arrivo in Autodromo alla vigilia del weekend del GP d'Italia. Il monegasco della Ferrari, a Sky Sport, ha parlato del suo rapporto con Sainz: "Sono stimolato da lui, è un pilota molto costante e mi spinge tanto. E' il compagno di cui avevo bisogno: fa un grande lavoro, è integrato benissimo con la squadra. Pensiamo a batterci in pista ma siamo amici fuori".

Il sogno è quello di diventare campione del mondo con la Ferrari e il numero 16 è determinato: "Io analizzo tutto per diventare un pilota migliore. Sogno solo vincere e vincere il Mondiale con la Ferrari e sono convinto che prima o poi ci arriveremo".

Adesso c'è da pensare alla gara di Monza e non sarà un weekend facile: "L'unica cosa che mi fa sognare è la vittoria, e di sicuro la sto sognando. Però c'è anche una parte razionale di me che esce fuori. In questo weekend non giocheremo per la vittoria ma se c'è da sognare, sogno solo la vittoria. Tutto può succedere, ma sulla carta sarà difficile, senza sorprese, battagliare per la vittoria".

"La responsabilità di guidare una Ferrari? Lo vedo come un sogno. Mi dico che se dò il 100% di me stesso, le cose andranno bene. L'unica cosa che posso fare è dare la miglior parte di me, e dare tutto in pista, e il risultato arriverà. Non voglio pensare troppo che guido per la Ferrari, sennò darebbe troppa pressione e non sarebbe positivo...", ha aggiunto.