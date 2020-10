Ferrari, Leclerc: "Fatichiamo quando abbiamo tanta benzina"

FERRARI

Altra gara difficile per la Ferrari. Al Nurburgring Leclerc ha chiuso settimo, Vettel addirittura undicesimo: delusione perché le aspettative dopo le qualifiche erano diverse. Frustato Charles: "Questo è quello che potevamo fare oggi. In qualifica andiamo bene poi quando mettiamo il carico di benzina la situazione cambia, abbiamo avuto graning fin da subito. Non ho voluto mettere le soft visto la fatica che ho fatto ad inizio gara".

Umore simile per Seb: "La partenza non è stata male. Poi ci siamo presi troppi rischi, è stato difficile rimontare. Con la safety car c'è stata la possibilità di andare a punti ma non ce l'ho fatta. Il tentativo di sorpasso a Giovinazzi? Guadagnavo solo nell'ultima parte del rettilineo, quando mi stavo avvicinando ho perso la macchina. Gli aggiornamenti hanno aiutato? Non credo sia stato quanto ci aspettassimo".