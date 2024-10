Ferrari, Leclerc e Sainz in coro: "Titolo costruttori? Tutto è possibile, ma ..."

In vista del Gran Premio del Brasile Carlos Sainz e Charles Leclerc mettono il titolo costruttori nel mirino, ma restano con i piedi per terra e preferiscono volare basso per non creare troppe aspettative nei tifosi della Rossa. "E' ottimistico dire che possiamo vincere tutte le gare da qui alla fine, in Qatar sarà difficile per noi e anche qui non sarà tra i più facili - ha dichiarato il monegasco -. Detto questo tutto è possibile, possiamo fare grandi risultati ma senza parlare troppo del campionato costruttori".