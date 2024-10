Verstappen: "Non so se prenderemo penalità in Brasile. Avere Ferrari in lotta è ottimo per la F1"

Non mancano le critiche per la manovra azzardata su Lando Norris e quei 20 secondi di penalità subiti in Messico, che Max rimanda al mittente: "Sono in F1 da dieci anni, so quello che faccio e di certo non cambierò modo di correre ora. Ogni duello per il titolo è bello, non ha senso fare paragoni tra quello con Hamilton e quello con Norris. Ogni volta che salgo in macchina cerco di fare del mio meglio per vincere, a volte succede e a volte no. Io detesto perdere, come ogni pilota, e cerco di fare del mio meglio per trarre il miglior risultato possibile. Non cerchiamo deliberatamente di fare male agli altri, a volte semplicemente capitano dei contatti in questo sport. Se mi sento solo di fronte alle politiche FIA? Ho una bella famiglia e dei buoni amici, anche in pista. Non sarò mai solo".