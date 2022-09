Ferrari, Leclerc: "A Monza per vincere, a volte i miracoli succedono" | Sainz: "I dettagli fanno la differenza"

FORMULA UNO

I piloti della Ferrari raccontano le loro sensazioni a pochi giorni dall'appuntamento col circuito di Monza

La Ferrari si colora di giallo Modena























1 di 13 © Ferrari SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Questa domenica la Ferrari si affaccia al Gran Premio d'Italia, un appuntamento da non sbagliare per il Cavallino Rampante. I piloti della scuderia rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, sono a caccia di conferme dopo una gara di alti e bassi in Olanda. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha anticipato la gara di Monza: "La vittoria a Monza sara' un ricordo che manterro' per tutta la vita e speriamo di poterlo riprovare quest'anno. Nel 2019 al mio primo anno in Ferrari fu una cosa incredibile vedere cosi' tante persone sotto il podio. E' bello e fa emozionare tutta questa grande passione". Sainz invece guarda avanti: "Dopo le ultime gare piu' difficili siamo tornati a casa per provare ad essere di nuovo competitivi, lavorando anche sui piu' piccoli dettagli che possono fare la differenza".

Vedi anche Formula 1 La Ferrari si tinge di giallo a Monza: nuova livrea per la F1-75 "Non molleremo niente fino alla fine" - ribadisce Leclerc - "Gli ultimi due weekend sono stati i piu' difficili. A Spa ce lo aspettavamo, in Olanda invece siamo stati piu' distanti di quello che pensavamo", ha aggiunto il pilota monegasco. "Ma ora pensiamo a Monza, dove puo' succedere di tutto come abbiamo visto negli ultimi anni. E speriamo di poter tornare a vincere. Sara' difficile, ma l'obiettivo e' sempre lo stesso anche se la pista sulla carta non e' favorevole alla nostra macchina", ha detto Leclerc che confida sulla spinta dei tifosi italiani. "Sara' un misto di giallo e rosso, speriamo ci sia il tifo che abbiamo sempre visto qui a Monza. Con la loro spinta a volte i miracoli succedono", ha concluso.

"Siamo una squadra" - continua Sainz - "Tutti vogliamo fare il massimo per la Ferrari. Tutti sanno quanta responsabilita' c'e', in Olanda abbiamo sbagliato al pit-stop ma non per colpa dei meccanici ma per il ritardo nella chiamata. I tifosi voglio che facciano il tifo non solo per me e Charles (Leclerc, ndr) ma per tutti i meccanici, perche' sono quelli che lavorano di piu' e se lo meritano", ha aggiunto il pilota spagnolo. "Vogliamo vincere e Monza sarebbe il rilancio perfetto per dare motivazione a tutta la squadra. Non immagino come possa essere Monza con una vittoria Ferrari e voglio viverlo questo weekend", ha concluso.