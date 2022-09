La Ferrari si tinge di giallo a Monza: nuova livrea per la F1-75

L'OMAGGIO

Iniziativa per il 100° anniversario del circuito di Monza

La Ferrari si colora di giallo Modena























© Ferrari 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Ferrari si prepara a scendere in pista con un look speciale per il Gran Premio d'Italia che si corre questo fine settimana all'Autodromo Nazionale di Monza. La livrea dell'auto, le tute da gara e i caschi dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz avranno tutti dei tocchi gialli per celebrare le origini del marchio con un colore che fa parte della storia della Ferrari. La livrea della F1-75 presenterà diversi tocchi di giallo, con inserti neri. Le modifiche, previste solo per questa gara, saranno visibili sull'alettone anteriore, intorno all'halo, sul cofano motore e sull'ala posteriore, quest'ultima caratterizzata anche dal logo con la famosa 'F lunga' in giallo su una sfondo nero e lo stesso vale per le tute da gara dei piloti.

Fin dagli esordi della Scuderia nel 1929 e successivamente quando l'azienda automobilistica fu fondata 75 anni fa, Enzo Ferrari scelse il giallo, che insieme al blu è uno dei colori dello stemma modenese, per caratterizzare lo stemma dell'azienda, il Cavallino Rampante con la fascia tricolore in alto. È un look molto speciale per celebrare un'occasione davvero speciale, il 100° anniversario del circuito di Monza.

