Ferrari, la doppia sfida di Leclerc: "Prima il titolo costruttori, poi mi misurerò con Hamilton"

Dopo di che sarà già tempo di pensare alla prossima stagione, alzando l'asticella e puntando finalmente al titolo piloti. Titolo per il quale sarà apertissima anche la sfida in famiglia con Lewis Hamilton: "Preoccupato del suo arrivo? Assolutamente no, io la vedo molto più come un’opportunità. Lewis è il più vincente, per me non solo è un’occasione per imparare da uno dei migliori di sempre ma anche di confrontarmi con lui sulla stessa macchina. Perché non sai mai se sono i limiti dell’auto a non permetterti di fare certe curve o lui è particolarmente bravo. L’anno prossimo avrò la risposta. Ma prima voglio finire in bellezza con Carlos, con il titolo costruttori".