Ferrari, ecco la livrea speciale per il GP di Miami

La livrea speciale per il GP di Miami

Il design della livrea speciale per questo weekend riflette l'evoluzione della partnership e gli sforzi condivisi che stanno dietro di essa. Per la prima volta nella storia della Scuderia, la livrea delle SF-25 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton presenta elementi grafici asimmetrici. Tocchi di blu elettrico caratteristico di HP sono presenti sulle ali anteriori e posteriori, sebbene il colore dominante resti il rosso Ferrari. I cerchi delle ruote sono dipinti di bianco, creando un look pulito e moderno che incarna la visione innovativa del team. Questa livrea non è solo un esercizio di stile, ma una celebrazione tangibile dell'ambizione condivisa: due aziende, due visioni, unite dalla tecnologia e dalla creatività, che lavorano insieme per spostare i confini del possibile.



Costruire l'ambiente di lavoro del futuro

La collaborazione sta anche trasformando il modo in cui Ferrari lavora in pista e a Maranello, con l’introduzione di centinaia di prodotti HP – laptop, monitor, potenti workstation e stampanti – in fabbrica e negli uffici del team agli eventi del Campionato Mondiale di Formula 1. Grazie a questi strumenti di ultima generazione, ad alte prestazioni e facili da usare, l'efficienza aziendale, la produttività e la collaborazione sono state migliorate. La partnership tra HP e Ferrari è la dimostrazione di come la tecnologia possa migliorare l'esperienza lavorativa, promuovendo soddisfazione e produttività, mentre l'integrazione continua della tecnologia di HP in Ferrari crea un ambiente di lavoro positivo per i dipendenti.



Nella Fan Zone e in pista

Oltre alla livrea speciale, all’interno dell’area HP Experience al Wynwood Maketplace si terranno una seria di altre attività che spiegano come la tecnologia di HP stia supportando Scuderia Ferrari e come questa possa aiutare persone e aziende di tutto il mondo a raggiungere una maggiore soddisfazione lavorativa. A partire da domani, i fan che si recheranno all'autodromo potranno ammirare anche il design delle tute da gara e dei caschi dei piloti, abbinati alla livrea speciale creata per la gara di Miami.