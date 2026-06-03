Ferrari e Leclerc, una lunga storia insieme: "È la squadra che ho sempre amato"

Il legame tra un pilota e la sua scuderia raramente supera i confini del puro professionismo, ma quando si parla di Maranello la storia devia quasi sempre verso il mito e il sentimento. Trova una conferma ufficiale e profonda il prolungamento del contratto che legherà, ancora per le prossime stagioni, Charles Leclerc alla Scuderia Ferrari. Il fatto che il contratto sia "pluriennale", lascia intendere la volontà di proseguire il più a lungo possibile questo rapporto.

Cresciuti insieme

Entrato nella Driver Academy del Cavallino nel 2016, Leclerc ha scalato ogni singola categoria propedeutica sotto l'ala protettrice di Maranello, conquistando il titolo di Formula 2 nel 2017 fino al definitivo approdo sulla Rossa nel 2019. A testimonianza di un percorso già straordinario, a soli 28 anni il pilota è diventato il secondo pilota della storia Ferrari per numero di partenze e pole position, posizionandosi dietro soltanto al totem insuperabile di Michael Schumacher.

Amore a prima vista

Il fulcro di questo nuovo capitolo risiede proprio nelle parole del pilota, che ha voluto sottolineare la natura quasi simbiotica e viscerale del suo rapporto con il team, rilasciando una dichiarazione che va dritta al cuore dei tifosi: "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia". Nelle sue affermazioni emerge la consapevolezza dei periodi complessi alternati a gioie indimenticabili, ma anche una rinnovata e incrollabile fiducia nei confronti degli uomini di Maranello, uniti dal desiderio comune di riportare il titolo iridato in Italia. Essere un pilota della Ferrari, ha confessato Leclerc, rappresenta un sogno assoluto ma anche una grandissima responsabilità che non va mai data per scontata.

Un orgoglio

A fare eco alle parole del pilota è intervenuto Frédéric Vasseur, Team Principal della scuderia, che ha voluto contestualizzare l'accordo sul piano umano oltre che tecnico e sportivo, confermando la totale fiducia della dirigenza nei confronti del proprio beniamino: "Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta". In queste stagioni la squadra ha assistito non soltanto alla maturazione agonistica di uno dei piloti più veloci e completi dell'intero schieramento della Formula 1, ma anche alla crescita di un uomo che incarna e vive sulla propria pelle i valori fondanti e il significato profondo del marchio Ferrari. Vasseur ha elogiato pubblicamente la determinazione del monegasco e il suo approccio quotidiano nel fare squadra con i tecnici e i meccanici, dentro e fuori dai circuiti, ribadendo la felicità dell'intera azienda nel proseguire questo viaggio per tramutare in realtà i massimi obiettivi sportivi condivisi.