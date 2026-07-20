Spagna campione del mondo, oggi a Madrid i festeggiamenti con la squadra dalle 18

20 Lug 2026 - 09:39
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Il Comune di Madrid ha elaborato uno speciale piano di sicurezza e mobilità per le celebrazioni della vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio del 2026. I festeggiamenti si terranno oggi dalle 18 alle 23 a Piazza Cibeles e dintorni e si prevede che oltre 60.000 persone si uniranno ai festeggiamenti con la nazionale spagnola. Lo riporta El Pais. Il Comune di Madrid ha comunicato che i lavori di allestimento del palco a Cibeles sono già iniziati e che il suo smantellamento si protrarrà fino alle prime ore di domani. Di conseguenza, dalla mezzanotte di ieri, le aree circostanti a Piazza Cibeles vengono progressivamente chiuse al traffico, con conseguenti disagi alla circolazione. Il Comune di Madrid raccomanda ai cittadini che si recano nella zona dei festeggiamenti di utilizzare i mezzi pubblici. 

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