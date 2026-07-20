Calci, pugni, provocazioni e premiazione ignorata: cos'è successo alla fine di Spagna-Argentina

Tra questi Eric Garcia, intervenuto per difendere il centrocampista del City. Il difensore del Barcellona però si è presto trovato a fare i conti con Paredes che si è subito unito alla rissa, afferrando Garcia per la gola e spingendolo a terra. Paredes poi si è scagliato anche contro Gavi. Nicolas Otamendi, il difensore argentino, è stato ripreso dalle telecamere di DAZN in Spagna mentre sembrava dire a Rodri che lui e Laporte avevano "pianto tutta la settimana" e che avrebbero dovuto parlare di meno. Lionel Scaloni, il commissario tecnico dell'Argentina, ha tentato di intervenire. Nell'intervista post-partita ha dichiarato: "Siamo stati grandi nelle vittorie e dobbiamo esserlo anche nelle sconfitte. Oggi abbiamo dimostrato di saper perdere anche. Abbiamo perso la partita e lo accettiamo".