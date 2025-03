Ferrari, che lotta tra Leclerc e Hamilton nel GP di Cina

Frederic Vasseur, a inizio stagione, lo aveva detto in maniera piuttosto diretta: "La competizione interna migliora le performance" la frase che si riferiva a come la Ferrari avrebbe voluto gestire una coppia di piloti top come quella formata da Charles Leclerc, settima stagione a Maranello con cui insegue da tempo il Mondiale di Formula 1, e Lewis Hamilton, al suo primo anno in Rosso ma con sulle spalle i sette campionati del mondo vinti in carriera.