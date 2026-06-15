SFIDA AL VERTICE

Ferrari all'attacco del fortino Mercedes: la carta ADUO non basta

La candidatura iridata aperta dalla vittoria di Hamilton a Barcellona poggia su molteplici aspetti

di Stefano Gatti
15 Giu 2026 - 11:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Solo vagheggiata a Montreal e a Montecarlo, dove Kimi Antonelli era di fatto ingiocabile, la prima vittoria Ferrari dall'autunno di due anni fa in Messico si è materializzata a Barcellona e spinge al centro della scena un'ipotesi di caccia al titolo che per farsi realmente concreta ha bisogno di conferme più o meno immediate, almeno a livello di trend. Il Gran Premio d'Austria dell'ultimo fine settimana di giugno e quello d'Inghilterra del primo di luglio rappresentano sotto questo aspetto altrettanti passaggi-chiave. Dal punto di vista di Maranello occorre puntare su un'esecuzione perfetta dal venerdì alla domenica (a maggior ragione nei weekend del formato Sprint) e prima ancora un assedio al "fortino" Mercedes che dia un ruolo comunque centrale a Charles Leclerc, alle prese con un passaggio complicato della sua stagione ma perfettamente in grado di estrarre dalla sua SF-26 gemello tutto quello che Lewis Hamilton sta già spremendo dalla sua. In ogni caso, è una scelta molto dolorosa quella che attende da qui ad una di giorni il Team Principal Frederic Vasseur e i suoi più stretti collaboratori nel top management di Maranello. 

© Getty Images

© Getty Images

Smaltita la meritatissima festa post gara del Montelò insomma è già tempo di rimboccarsi le maniche. A corroborare la candidatura ferrarista ci sono i due aggiornamenti ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) assegnati alla Rossa per il resto di questa stagione a fronte di quello singolo della Mercedes. Basterà per fare la differenza? Il confronto resta tutto in salita dalla prospettiva maranelliana. Le due ultime stagioni ha dimostrato come i rapporti delle forze in campo possano modificarsi in modo anche sostanziale nell'arco di un singolo campionato e nello spazio di pochi mesi. Senza contare il fattore ambientale e quello umano. Nemmeno la McLaren (brodino catalano a parte) può dirsi a priori fuori dai giochi. Barcellona insomma ha rimescolato le carte: da un lato materializzando il primo passo falso di Antonelli (responsabilità da dividere come minimo a metà con il team), dall'altro aprendo ipotesi iridate per la Ferrari e per l'attuale miglior interprete della SF-26: una monoposto evidentemente plasmata sulle forme e sulle richieste di sir Lewis, il cui margine di crescita (gettoni ADUO compresi) nei confronti dei diretti rivali scatena la fantasia dei tifosi delle Rosse ma ancora non spaventa fino in fondo i sostenitori di Antonelli.

formula 1
ferrari
mercedes
attacco
carta

Ultimi video

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

00:42
Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

00:14
Hamilton con un nuovo look

Hamilton con un nuovo look

01:33
La calma di Antonelli

La calma di Antonelli

00:25
Ickx esalta Antonelli

Ickx esalta Antonelli

01:42
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

00:32
Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

Antonelli: festa bagnata con il tuffo nel porto di Monte-Carlo

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

03:32
DICH ANTONELLI DICH

Antonelli esclusivo: "Montecarlo sarà una sfida enorme, per il Mondiale è ancora lunga"

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

00:36
Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

Antonelli a San Marino si carica per il GP del Canada

01:12
Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

Leclerc vara il suo nuovo yacht da 15mln

00:30
Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

Alonso e la sua Pagani da 10 milioni

00:22
Antonelli festeggiato da Messi

Antonelli festeggiato con Messi

01:49
13 SRV RICORDO ALEX ZANARDI 2/5 SRV

Addio ad Alex Zanardi: il ricordo di un mito, fuoriclasse della vita

I più visti di Formula 1

Finalmente Hamilton! La prima vittoria in Rosso arriva a Barcellona, Antonelli rompe e si ritira

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Antonelli-Kardashian, telenovela finita: asciugamano restituito

Lewis Ham-il-top! "Grazie a tutti, vivo un sogno! Spero sia la prima di molte!"

Leclerc non cerca scuse: "Non ho parole: mi vergogno per queste qualifiche. Potevo fare la pole"

Il ruggito di Hamilton: Lewis si prende la prima fila dietro a Russell, terzo Antonelli. Incredibile Leclerc: va ancora a muro

La Fia ribalta il podio di Monaco 5 giorni dopo: penalità revocate, Gasly terzo. Festeggia anche Briatore

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:49
Flavio Cobolli giocherà la Laver Cup 2026: in squadra con Alcaraz e Zverev
Tifosi Giappone puliscono lo stadio: "Onorati di essere qui"
12:34
Tifosi Giappone puliscono lo stadio: "Onorati di essere qui"
12:33
Mondiali 2026: i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio dopo il match con l'Olanda VIDEO
12:32
Presunto gesto nazista in sala Var, è bufera sull’arbitro australiano: la Fifa apre un'indagine
12:32
L'ex Milan Daniele Bonera è il nuovo allenatore della Pro Vercelli