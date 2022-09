F1, Verstappen può far festa a Singapore: campione se...

LE COMBINAZIONI

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Max Verstappen ha pronta la festa da bicampione del mondo di Formula 1. L'olandese è vicino a confermarsi numero 1 visto i 116 punti di vantaggio su Charles Leclerc a 6 gare dal termine della stagione. Nel weekend a Singapore il pilota Red Bull potrebbe già chiudere i conti, altrimenti toccherà aspettare il Giappone, a casa Honda, il 9 ottobre.

Per Verstappen non sarà facile: dovrà vincere e poi aspettare anche i risultati di Leclerc e Perez.

LE COMBINAZIONI: MAX VERSTAPPEN CAMPIONE SE...

- Verstappen vince e sigla il giro più veloce della gara, Perez non arriva meglio del quinto posto e Leclerc dal nono in giù.

- Verstappen vince, Perez non arriva meglio del quinto posto o sesto in caso di giro veloce e Leclerc dal decimo in giù.