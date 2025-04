F1, Verstappen frena il corteggiamento dell'Aston Martin: "Concentrato sulla Red Bull"

Max Verstappen si è presentato ai microfoni per presentare il Gp dell'Arabia Saudita in conferenza stampa, al fianco di Fernando Alonso (Aston Martin) e Isack Hadjar (Racing Bulls). L'olandese ha parlato del weekend che lo attenderà: "Spero che possa andare meglio rispetto al Bahrain. Qui ci sono più curve ad alta velocità, c'è un asfalto diverso e spero che potremo essere più competitivi". Poi però Max non ha potuto evitare le domande sul suo futuro, con riferimento anche alla preoccupazione di Helmut Marko: "Non so perché dica questo, onestamente. Io cerco solo di continuare a lavorare e migliorare la macchina. Il Bahrain non è stato facile per noi ed eravamo molto delusi, ma io lavoro ogni settimana per migliorare la nostra situazione. Sto pensando di lasciare Red Bull? No, io mi concentro sulla guida e voi concentratevi sul commentare le gare. Non c'è altro di cui parlare".



Max viene poi incalzato sulle varie ipotesi: Aston Martin e Mercedes, ma anche una rimonta idea Ferrari. Di seguito il suo commento: "Onestamente tutti parlano del mio futuro, tranne me (ride, ndr). Come ho detto prima, voglio solo concentrarmi sulla mia macchina e sul mio lavoro col team. Questa è l'unica cosa a cui sto pensando al momento, in F1. Sono molto rilassato".