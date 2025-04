McLaren contro tutti: Jeddah, il quadro e... la Corniche

Da Manama a Jeddah il passo è breve... ma non troppo: oltre millequattrocento chilometri separano la capitale del Bahrain dalla seconda città dell'Arabia Saudita, tagliando letteralmente a metà la Penisola Arabica. Per la sua quinta tappa il Mondiale di Formula Uno abbandona insomma Sakhir e il Golfo Persico per il tracciato cittadino altamente anomalo della Corniche di Jeddah appunto, sulle sponde del Mar Rosso. Solo l'albo d'oro (cortissimo) del GP saudita si permette il lusso di ignorare l'attuale supremazia McLaren: vittoria di Lewis Hamilton con la Mercedes nell'edizione inaugurale del 2021, seguita da tre affermazioni di fila Red Bull (Max Verstappen nel 2022 e lo scorso anno, Sergio Perez nel 2023). Gli stessi tre piloti hanno firmato la pole position a Jeddah: una a testa Hamilton e Verstappen, addirittura due Perez. Altri tempi, viene da dire: per sir Lewis (quattro anni fa nel pieno della "faida" con SuperMax per il titolo), per il messicano attualmente a riposo "dorato" e per lo stesso olandese, reduce da un deludente GP del Bahrain il cui esito (e prima ancora lo svolgimento) hanno alimentato voci di una possibile separazione tra i quattro volte campione del mondo e i "Tori".