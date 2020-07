F1, Verstappen poleman virtuale: "Sensazioni migliori". Hamilton scontento

GP STIRIA

Un tempo da pole per la Red Bull di Max Verstappen che, nel secondo round in Austria, si piazza davanti a tutti al termine della seconda sessione di libere. Dovessero essere cancellate la terza sessione di libere e le qualifiche causa nubifragio previsto per domani su Spielberg, l'1'03''660 potrebbe valere il primo posto in griglia per l'olandese che comunque non si sbilancia: "Penso ci sia ancora tempo per recuperarle domenica mattina".

Dopo un primo GP d'Austria da cancellare, con un ritiro sin dalle prime battute di gara, Max Verstappen torna più agguerrito che mai per dar battaglia alle Mercedes di Bottas ed Hamilton e far sentire la propria voce anche nella stagione 2020. L'elettronica della Red Bull questa volta non tradisce il pilota olandese che al termine del pomeriggio di libere piazza il miglior crono e guarda tutti dall'alto al basso con un tempo che potrebbe valergli la pole position del GP della Stiria. "Ho avuto sensazioni migliori rispetto allo scorso weekend, abbiamo imparato a conoscere la macchina e provato a sistemare alcune cose e, nel complesso, la macchina si comporta meglio" ha commentato Verstappen che però, in vista della gara di domenica, non intende sbilanciarsi: "La direzione sembra quella giusta. Domenica scopriremo se abbiamo un pacchetto forte per poter vincere, ma ancora dobbiamo capire cosa succederà domani".

Sesto tempo, invece, per Lewis Hamilton che spera di correre domani le qualifiche nonostante le condizioni meteo avverse: "Sarebbe una sfida partire dalla sesta posizione domenica, ma spero di poter guidare domani anche se sotto la pioggia, Sarebbe divertente su un tracciato come questo".

Il sei volte campione del mondo, a caccia del settimo titolo iridato, non si è detto però soddisfatto delle prestazioni della sua W11: "Al mattino sentivo bene la macchina, anche ad inizio della seconda sessione andava. Poi però qualcosa non è andata e dobbiamo studiare bene la macchina per capire cos'è successo".