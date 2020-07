Spielberg, Libere 2 come ... una qualifica: Verstappen davanti a Bottas, Ferrari in ritardo

GP STIRIA F.1 PROVE LIBERE 2

Miglior tempo di Max Verstappen nel secondo turno di prove libere del Gran premio della Stiria. Il pilota della Red Bull ha staccato di 43 millesimi di secondo Valtteri Bottas. Terzo e quarto tempo per le sempre più "performanti" Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll. Un poco soddisfatto Hamilton alle spalle di Sainz. Ferrari nona con con Leclerc (a un secondo dalla vetta) e sedicesima con Vettel (a quasi due secondi da Verstappen): Le qualifiche di domani a rischio cancellazione per il pesante maltempo in arrivo.

Max Verstappen e poi ... il diluvio? Le allarmanti previsioni meteo, con forti piogge in arrivo nella giornata di sabato (dedicata all'ultima ora di prove libere ed alle qualifiche) costringono squadre e piloti ad un atteggiamento "aggressivo" nel secondo turno di prove libere, la cui classifica potrebbbe ... fare funzione di schieramento di partenza del secondo GP dell'anno, nel caso il programma del sabato venisse cancellato e non fosse possibile rimandare le qualifiche alla domenica mattina, a poche ore dal semaforo del Gran Premio. Eventualità che "accende" ancora di più il pilota olandese, tradito cinque giorni fa dai capricci della power unit Honda prima ancora di poter attaccare le Mercedes. Miglior tempo per Max quindi, con un vantaggio di 43 millesimi di secondo su Valtteri Bottas. Galvanizzato dal successo nel GP d'Austria, il finlandese sembra averci preso gusto nel precedere Lewis Hamilton, da parte sua poco soddisfatto della performance della sua W11 ed apparso fino ad ora piuttosto appannato. E forse la misura del suo stato di forma non proprio impeccabile (e relativo nervosismo) sta proprio nel confronto diretto al momento favorevole al compagno di squadra e nella certezza che la Freccia Nera è ancora la monoposto da battere. Hamilton chiude il turno in sesta posizione.

Oltre a Verstappen (dal quale prende 688 millesimi) ed a Bottas, davanti al sei volte iridato ci sono le sempre più convincenti Racing Point di Sergio Perez (il più veloce delle Libere 1) e Lance Stroll , ad occupare ...un'ipotetica seconda fila della griglia e la McLaren di Carlos Sainz Jr. Ottavo invece (alle spalle della Red Bull di Alexander Albon) chiude il turno Lando Norris. Per il pilota britannico andare a caccia del bis del podio di domenica scorsa non sarà facile. Sullo schieramento infatti Norris dovrà scontare una penalità di tre posizioni per aver superato l'Alpha Tauri di Gasly con le luci gialle accese per lo "stop" a bordo pista della Williams di Latifi. Ancora ai margini della top ten la Ferrari, per di più con il solo Charles Leclerc. Il monegasco è solo nono, subito alle spalle di Norris ed il suo ritardo dalla "pole virtuale" di Verstappen ammonta ad un secondo e 46 millesimi.

Peggio è andata a Sebastian Vettel, che chiude il venerdì di Spielberg 2 con un poco onorevole sedicesimo tempo. Gli aggiornamenti recapitati in fretta e furia tra Alpi della Stiria direttamente da Maranello non hanno fin qui prodotto il passo in avanti che la SF1000 deve fare per inserirsi in una sfida per il titolo che si è arricchita oggi di due tappe "certe" a settembre: quella - attesissima - del Mugello (GP della Toscana Ferrari 1000) di domenica 13 settembre e quella del GP di Russia a Sochi, l'ultima domenica del mese. Ancora per quanto riguarda la ... seconda pagina della classifica dei tempi, 13esimo e 14 tempo per le Alfa Romeo spinte dalla power unit Ferrari di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Quest'ultimo ha iniziato dalla FP2 il suo weekend, dopo aver ceduto il volante al terzo pilota Alfa Robert Kubica nel turno della mattina. Libere 2 improduttive (anzi pericolose) per Daniel Ricciardo, che ha sbattuto con violenza contro le barriere della curva nove dopo una ventina di minuti dal semaforo verde ed è uscito dalla sua Renault un po' claudicante.