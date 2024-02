F1, Verstappen: "Non sorpreso da Hamilton in Ferrari, era il suo sogno"

"Alla fine veder andare Hamilton alla Ferrari non è una sorpresa. Se questo è il tuo obiettivo da bambino o il suo sogno allora vai, giusto?. L'unica cosa per me è che sembrava che la notizia fosse trapelata un po', ovviamente, e poi hanno dovuto annunciarla perché annunciare qualcosa di così grande all'inizio della stagione, penso di sicuro per il resto dell'anno sarebbe stato un po' imbarazzante". Così Max Verstappen, pilota della Red Bull campione del mondo di F1, in una intervista a Sky Sport Uk, in merito al passaggio del sette volte campione iridato Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, in 'rosso' a partire dalla stagione 2025. L'olandese afferma che è inevitabile nel corso della imminente stagione che, come con qualsiasi pilota che lascia una squadra, Hamilton sarà tenuto lontano da certe discussioni e informazioni relative ai piani per le stagioni future. Tuttavia, non crede ci sarà un cambiamento nel livello di supporto e sostegno che la Mercedes offrirà al suo pilota di lunga data. "Di sicuro ha un ottimo rapporto con tutti e soprattutto anche con Toto Wolf). Ma sono sicuro che Toto gli dirà 'Mi dispiace davvero, abbiamo avuto tutto questo successo, ma a certe riunioni non puoi più prendere parte", ha aggiunto Verstappen.