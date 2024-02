Vasseur gioca d'anticipo su Hamilton: "Sainz ha capito la situazione. Per Leclerc è un'opportunità"

© Getty Images

“Durante la scorsa stagione abbiamo fatto numerosi miglioramenti. Nel 2024 dobbiamo basarci su questi passi avanti, la mentalità acquisita è ottima. Hamilton è sempre stato molto esigente con se stesso e la sua squadra, tutti i campioni del mondo lo sono. Forse è per questo che arriva in Ferrari. Credo sia logico che un campione con grande esperienza e un palmarès come il suo possa diventare un punto di riferimento per lo sviluppo futuro del team. Sainz ha capito la situazione e sono sicuro che andrà forte fino all’ultima curva della stagione. Leclerc è un ragazzo intelligente, ha capito subito cosa potrà ottenere e imparare da questa collaborazione. La vie più che altro come un'opportunità". Sono questi i passaggi salienti dell'intervista rilasciata a Sky Sport Formula 1 da Frederic Vasseur. Oltre che sulle prospettive sulla stagione che muove i primi passi la prossima setimana con i test precampionato di Sakhir, il Team Principal e General Manager della Ferrari si sofferma sull'ingaggio del sette volte campione del mondo sir Lewis a partire dal 2025 e sulle "ricadute" che l’ufficializzazione dell'accordo il primo febbraio scorso avrà sul Mondiale al via e in particolare sui due attuali piloti della Rossa.