Ferrari in avanscoperta al Madring, filming day per Hamilton e Leclerc
Giovedì 9 luglio i due piloti della Rossa "inaugurano" il tracciato che sorge alla periferia di Madriddi Stefano Gatti
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Sulla rotta che porta da Silverstone a Spa-Francorchamps, la Ferrari si concede una digressione in Spagna per una prima presa di contatto con il Madring, il tracciato nuovo di zecca che tra poco più di due mesi ospiterà per la prima volta il Gran Premio di Spagna, quest'anno quattordicesima tappa del Mondiale, che seguirà di una settimana il Gran Premio d'Italia a Monza. Reduce dal successo di domenica scorsa con Charles Leclerc (e dal terzo posto di Lewis Hamilton), la Scuderia affronta l'impegno di giovedì 9 luglio in modalità filming day, quindi con chilometraggio limitato. Per i due piloti del Cavallino Rampante (oltre che per gli ingegneri) si tratta di un'occasione per raccogliere qualche dato in più rispetto alla concorrenza (sempre che altre squadre non abbiano intenzione di fare altrettanto) in vista dell'appuntamento di metà settembre.
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Il filming day ferrarista è intanto il segno che l'impianto è stato completato a livello di circuito, mentre resta ancora del lavoro da fare in termini di servizi e infrastrutture. Il circuito sorge nel quartiero fieristico di IFEMA, nell'immediata periferia nord-est di Madrid e nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Barajas. La tappa del Madring (unica novità del Mondiale in corso) fa della Spagna il secondo Paese ad ospitare due Gran Premi iridati, dopo gli USA che ne mandano in scena tre (Miami, Austin e Las Vegas). Nel fine settimana centrale di giugno si è infatti corso al Montmelò (GP Barcelona-Catalunya). Il Madring prende di fatto il posto di Imola: fino al 2025 era infatti l'Italia ad ospitare due appuntamenti del Mondiale.
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