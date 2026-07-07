Ferrari in avanscoperta al Madring, filming day per Hamilton e Leclerc

Il filming day ferrarista è intanto il segno che l'impianto è stato completato a livello di circuito, mentre resta ancora del lavoro da fare in termini di servizi e infrastrutture. Il circuito sorge nel quartiero fieristico di IFEMA, nell'immediata periferia nord-est di Madrid e nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Barajas. La tappa del Madring (unica novità del Mondiale in corso) fa della Spagna il secondo Paese ad ospitare due Gran Premi iridati, dopo gli USA che ne mandano in scena tre (Miami, Austin e Las Vegas). Nel fine settimana centrale di giugno si è infatti corso al Montmelò (GP Barcelona-Catalunya). Il Madring prende di fatto il posto di Imola: fino al 2025 era infatti l'Italia ad ospitare due appuntamenti del Mondiale.