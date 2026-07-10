Gila dice addio alla Lazio: "Saluto con il dolore nel cuore"

"Questo è un addio. La Lazio aspetta e crede che si potranno fare cose migliori in futuro, io anche sono sicuro di questo. Ve lo meritate, siete una società incredibile, qui mi sono sentito un giocatore importantissimo e non so se ritroverò questo amore da un'altra parte. Questa città mi rimarrà sempre nel cuore, vi saluto con un dolore nel cuore immenso". Sono queste le parole di Mario Gila, difensore spagnolo, in un video pubblicato dai canali ufficiali della Lazio con le quali il centrale da l'addio ai colori biancocelesti prima di trasferirsi al Milan. "Vorrei ringraziare tutti perché, dal primo momento in cui sono arrivato qua, è stato tutto molto emozionante. Ero un bambino che aveva appena provato la sensazione di essere un giocatore professionista e mi avete fatto diventare quello che sono ora", conclude Gila.