F1, test Montmelò: Mercedes subito prima con Bottas, Leclerc è solo 7°

Le prime ore di test della Formula 1 in versione 2020 regalano un altro sorriso alla Mercedes, con Valtteri Bottas più veloce di tutti nella mattinata di Montmelò. Il finlandese gira in 1'17"313: secondo a 0"062 Sergio Perez sulla Racing Point, terzo Max Verstappen con la Red Bull (stakanovista con 91 giri all'attivo). Si nasconde la Ferrari, che lavora sull'aerodinamica: con Vettel fermo per motivi di salute, Charles Leclerc è 7° a 0"976.

Dopo tanta attesa e le presentazioni delle nuove monoposto, finalmente si scende in pista. Ma come sempre avviene, le sensazioni delle prime ore vanno prese con le pinze. Ecco perché se la nuova SF1000 si presenta alla prima pausa pranzo dell'anno lontana quasi un secondo dalla solita Mercedes, in Ferrari non ci si deve preoccupare più di tanto. Sul gelido tracciato di Montmelò, nei pressi di Barcellona (quando i box vengono aperti ci sono appena 5 gradi), il lavoro svolto dai team è infatti tutto da interpretare. Ma la netta sensazione è che a Maranello la concentrazione massima sia stata sull'aerodinamica, una delle note dolenti del 2019.

Lo dimostrano i parziali fatti registrare da Charles Leclerc, apparso a suo agio nell'ultima parte del tracciato catalano (quella più guidata) e invece meno incisivo sui rettilinei. Una Ferrari insomma che nei suoi primi vagiti appare quasi alla rovescia rispetto alla sua sorella maggiore, nonostante esteticamente le due vetture sembrino ricordarsi molto. Queste le sensazioni del circuito, ora spazio ai freddi dati: qui la conferma è quella di una Mercedes regina della velocità, con Valtteri Bottas primo con il tempo di 1:17.313 e con una macchina che stupisce per efficienza: la velocità di punta è infatti di 320 km/h, che fanno effetto se si pensa che nella qualifica del 2019 il limite era stato di 319. Attenzione quindi alla Mercedes sul lungo, quest'anno.

E attenzione anche alla Racing Point, apparsa molto simile proprio alla Mercedes e non a caso seconda con un rivitalizzato Sergio Perez, preceduto da Bottas di soli 62 millesimi. Lavoro diverso per la Red Bull, che piazza Max Verstappen al terzo posto con un distacco di +0.474 dal capofila, ma con il tempo migliore ottenuto con gomme hard invece che media e soprattutto dopo 91 giri: nessuno come lui. Interessante anche la prova della McLaren, quarta con Carlos Sainz, e impressionante la crescita di una Williams che riesce a piazzare George Russel al sesto posto. Con un decimo di vantaggio proprio sulla Ferrari, che in pista manda come detto Charles Leclerc al posto del previsto Sebastian Vettel (il tedesco si arrende a un attacco influenzale e lascia il volante al compagno di scuderia). Ma come detto, almeno per il momento, non c'è da preoccuparsi.

I TEMPI DELLA MATTINA

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:17.313 (79 giri)

2. Sergio Perez (Racing Point) +0.062 (58)

3. Max Verstappen (Red Bull) +0.474 (91)

4. Carlos Sainz (McLaren) +0.688 (64)

5. Esteban Ocon (Renault) +0.691 (61)

6. George Russell (Williams) +0.855 (73)

7. Charles Leclerc (Ferrari) +0.976 (64)

8. Robert Kubica (Alfa Romeo) +1.073 (58)

9. Kevin Magnussen (Haas) +1.153 (54)

10. Daniil Kvyat (AlphaTauri) +1.171 (54)

