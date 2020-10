F1: tempo da lupi al Nurburgring, libere 1 cancellate

Freddo, nebbia e pioggia: tempo da lupi questa mattina al Nurburgring e la Formula 1 non è scesa in pista. Le libere 1, che erano in programma alle 11, sono state cancellate definitivamente alle 12 perché l'elicottero medico non era in grado decollare in caso di necessità. Le previsioni meteo non promettono bene per tutto il weekend, ma nel pomeriggio si spera di potere disputare la seconda sessione alle 15. Saltato il debutto Mick Schumacher che questa mattina doveva scendere in pista al volante dell'Alfa Romeo.