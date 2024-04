F1 Giappone, Verstappen: "Buon avvio, ma tutti più vicini rispetto all'anno scorso"

GP GIAPPONE

L'olandese della Red Bull dopo i primi due turni di libere a Suzuka: "Soddisfatto delle Libere 1"

© Getty Images Max Verstappen si dice soddisfatto delle performance della sua Red Bull nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale di F1: "È stata un'ottima partenza per noi - le parole dell'olandese dopo la seconda sessione, in cui non è sceso in pista a causa della pioggia -. Il bilanciamento giusto non era troppo lontano e questo è il modo migliore per cominciare. Comunque sembra che tutti siano più vicini rispetto al 2023 (quando dominò tutti e tre i turni di libere con distacchi importanti, ndr)".

"Nelle Libere 2 non abbiamo potuto fare davvero nulla, ci sono ancora alcune piccole cose da guardare e provare, ma nel complesso sono piuttosto felice della nostra sessione".

HAMILTON: "FP1 MIGLIOR SESSIONE DELLA STAGIONE"

Grandi sorrisi per Lewis Hamilton, piazzatosi tra i migliori nelle prime libere: "La FP1 è stata un'ottima sessione, la migliore dell'anno per noi. La macchina mi ha dato le sensazioni migliori fin qui. Sono entusiasta, questo circuito mi piace tantissimo e negli ultimi anni ho sempre faticato molto a trovare il giusto bilanciamento. Abbiamo fatto un grande lavoro nell'ultima settimana, le condizioni di partenza sono decisamente buone. Se non cambieranno troppe cose e se non faremo casini questa situazione potrebbe confermarsi. Peccato non aver fatto la seconda sessione".

RUSSELL: "MEGLIO DI QUANTO CI ASPETTASSIMO"

Felice anche il compagno di Lewis, George Russell: "Abbiamo ottenuto risultati migliori di quanto ci aspettassimo in FP1. È stata una piacevole sorpresa e la macchina era davvero un piacere da guidare. Sia Lewis sia io eravamo soddisfatti del bilanciamento generale. La macchina funziona meglio in condizioni più fresche. Il nostro obiettivo oggi era provare diversi elementi che possano rendere l'auto più solida in condizioni variabili, il tempo ci dirà se hanno avuto l'impatto desiderato. Sicuramente è stato frustrante non poterli valutare ulteriormente nel pomeriggio. È un vero peccato per chi è qui e per chi guarda da casa che non abbiamo potuto fare molto nelle FP2".