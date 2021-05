F1 Spagna, Leclerc: "Sappiamo dove migliorare". Sainz: "Incoraggiante"

F1 SPAGNA

Prime sessione di libere soddisfacenti per le Rosse a Barcellona

La prima giornata di prove libere del GP di Spagna a Barcellona lascia più che soddisfatta la Ferrari, che in FP2 vede Charles Leclerc pizzarsi alle spalle delle Mercedes di Hamilton e Bottas. Per il monegasco c'è fiducia in vista del turno di qualifiche e della gara: "E' stata una giornata ottima, ho cambiato il mio approccio e mi trovo meglio con la macchina. Domani sarà importante per le qualifiche, sappiamo dove migliorare e vogliamo fare un buon lavoro". Barcellona accoglie la F1 Getty Images

Soddisfatto anche Carlos Sainz, anche se per il pilota iberico non sono mancate alcune difficoltà nel pomeriggio: "Giornata incoraggiante, la pista aveva parecchio grip e abbiamo trovato meglio il bilanciamento. Siamo contenti, in FP2 abbiamo perso un po' e ho faticato mentre Charles ha migliorato . E' incoraggiante. Dobbiamo rosicchiare i decimi, possiamo fare bene".