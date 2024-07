Vasseur: "Puntiamo ad un fine settimana competitivo in Belgio"

© Getty Images

"Il Gran Premio del Belgio chiude un mese di luglio particolarmente impegnativo per la squadra in pista e per tutti coloro che sono al lavoro in fabbrica a Maranello. Il circuito di Spa-Francorchamps ci permetterà di verificare se abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime settimane per mitigare gli effetti collaterali che pacchetto di aggiornamento introdotto di recente ci ha dato nelle curve ad alta velocità. Il problema del saltellamento è stato molto ridotto all’Hungaroring grazie all’evoluzione del fondo introdotta a Budapest e ora vedremo se sarà così anche sui curvoni belgi". Alla vigilia dell'ultimo appuntamento del Mondiale prima del breve coprifuoco estivo, Frederic Vasseur si sbilancia sulle chances della Ferrari in Belgio. Oltre che sul lavoro fatto a Maranello, il Team Principal delle Rosse punta molto sulla predilezione di Charles Leclerc per Spa-Francorchamps e.... sull'orgoglio di Carlos Sainz, nel cui score tra le Ardenne c'è un solo passaggio sul podio (terzo) nel 2022.