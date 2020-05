F1, Sainz: "Alla Ferrari per fare qualcosa di speciale"

FORMULA 1

In una intervista al sito ufficiale della Formula 1, Carlos Sainz parla del suo approdo in Ferrari dal 2021. "Stanno per trovare un ragazzo che lavora sodo, che andrà in Italia, passerà molto tempo a Maranello, così come ho trascorso molto tempo alla McLaren - ha spiegato il pilota spagnolo -. E proverò a costruire qualcosa di speciale con la Ferrari, come ho provato a costruire qualcosa di speciale in McLaren".

Il figlio d'arte ha parlato anche della trattativa con il Cavallino Rampante. "Nel momento in cui ho capito che la Ferrari era interessata a me per il 2021 sono andato dritto da Zak Brown (l'amministratore delegato della McLaren, ndr) e la sua reazione è stata: 'Ok, ti lasceremo parlare con la Ferrari, restiamo in contatto per vedere come si sviluppano le cose'. La chiave è stata la chiarezza e la franchezza di tutte le parti coinvolte. Questo mi ha reso incredibilmente orgoglioso e il modo in cui tutto è stato gestito mi fa sentire felicissimo e molto grato a Zak e a tutto il team. Erano felici per me, mi hanno fatto i complimenti. Mi hanno detto: 'Te lo meriti e siamo sicuri che farai grandi cose'. E' sempre bello avere un'iniezione di fiducia dai tuoi capi".

Nel 202o la Rossa sarà solo un'avversaria in pista e lo spagnolo ha sottolineato di voler dare il massimo per la sua attuale scuderia: "Voglio lasciare la McLaren nel miglior modo possibile. Farò del mio meglio quest'anno allo stesso modo in cui stavo dando il meglio dell'anno scorso. Quando il prossimo anno sarò alla Ferrari, niente mi renderà più felice che vedere la McLaren sul gradino più alto del podio",