Il brivido dell'imprevisto: Leclerc... express via terra tra Kuala Lumpur e Singapore

Piccolo contrattempo di carattere logistico per Charles Leclerc nel breve spostamento tra Kuala Lumpur e Singapore, sede nel weekend in arrivo della diciassettesima tappa del Mondiale. Recatosi ad inizio settimana in aeroporto per imbarcarsi su un volo privato con destinazione il city airport di Seletar, il ferrarista ha dovuto prendere atto di un posticipo nell'orario del decollo, con conseguente perdita dello slot di atterraggio nella città-stato asiatica. Leclerc ha così ripiegato sulle quattro ruote, rassegnandosi a mettersi al volante per coprire i trecentocinquanta chilometri "southbound" che dividono la capitale della Malesia da Singapore, che occupa la punta più meridionale della Penisola di Malacca. Non è la prima volta che succede. Poco più di un anno fa, al rientro da Baku, Charles e il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz in volo per Nizza erano stati costretti dal maltempo ad atterrare a Genova per poi noleggiare un minivan e completare in auto il tragitto fino a Montecarlo. Tornando a Singapore... e dintorni, lo spostamento decisamente più inconsueto tra Sepang e Marina Bay è senza ombra di dubbio quello dell'ineffabile Valtteri Bottas che ad aerei e auto ha preferito quello che sembra essere a tutti gli effetti il suo secondo mezzo di locomozione preferito: la bicicletta!